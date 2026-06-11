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13:52, 11 июня 2026Мир

В МИД России высмеяли «политическое членовредительство» в ЕС

Захарова: ЕС вредит своим странам-участницам, финансируя атаки Украины в том числе по ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) вредит собственным участникам, помогая Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Брюссель согласовал новый пакет помощи Киеву, включающий закупку вооружений. Она обратила внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадают беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в том числе по территориям стран объединения на деньги самого Евросоюза.

«Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз (...). И каждый раз — одно и то же: "надо дать Киеву больше денег". Если и вводить термин "политическое членовредительство", то лучше иллюстрации не найти», — подчеркнула она.

8 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что первый транш из нового кредита Евросоюза поступит на Украину уже в июне, средства пойдут на закупку боевых беспилотников.

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