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15:04, 8 июня 2026Экономика

Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

Глава евродипломатии Каллас анонсировала перевод Украине в июне 5,9 млрд евро
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетМинобороны

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Первый транш из нового кредита Евросоюза поступит на Украину уже в июне, средства пойдут на закупку боевых беспилотников. Об этом на неформальном заседании глав Минобороны стран объединения на Кипре заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

Размер выплаты составит 5,9 миллиарда евро, общая сумма кредита — 90 миллиардов евро.

Ранее глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер объявил о начале производства дронов-камикадзе на втором заводе, что позволит заметно увеличить их выпуск. Это беспилотник с дальностью полета до 100 километров, который находится в воздухе до 70 минут, после чего падает на объект и взрывается.

Также Rheinmetall и британская Kraken начали серийное производство безэкипажных катеров Kraken K3 Scout в объеме около 200 единиц в год.

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