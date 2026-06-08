Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

Глава евродипломатии Каллас анонсировала перевод Украине в июне 5,9 млрд евро

Первый транш из нового кредита Евросоюза поступит на Украину уже в июне, средства пойдут на закупку боевых беспилотников. Об этом на неформальном заседании глав Минобороны стран объединения на Кипре заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

Размер выплаты составит 5,9 миллиарда евро, общая сумма кредита — 90 миллиардов евро.

Ранее глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер объявил о начале производства дронов-камикадзе на втором заводе, что позволит заметно увеличить их выпуск. Это беспилотник с дальностью полета до 100 километров, который находится в воздухе до 70 минут, после чего падает на объект и взрывается.

Также Rheinmetall и британская Kraken начали серийное производство безэкипажных катеров Kraken K3 Scout в объеме около 200 единиц в год.