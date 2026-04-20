Поставщик оружия на Украину начал выпуск безэкипажных катеров

16:43, 20 апреля 2026

Rheinmetall и британская Kraken начали серийный выпуск безэкипажных катеров
Платон Щукин

Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall и британская Kraken начали серийное производство безэкипажных катеров Kraken K3 Scout в объеме около 200 единиц в год. Об этом сообщила пресс-служба первой компании.

В зависимости от объема заказов выпуск могут увеличить до тысячи единиц. Морские дроны пригодны для наблюдения, защиты критически важной инфраструктуры или как носители вооружения в военных операциях.

Непосредственно за выпуск техники отвечает совместное предприятие Rheinmetall Kraken GmbH. Длина модели около 8,5 метра, она развивает скорость до 55 узлов (около 100 километров в час).

Rheinmetall является крупным поставщиком вооружения и боеприпасов на Украину, а также строит военные заводы на ее территории. Компания стала одним из главных бенефициаров начала боевых действий в 2022 году.

В марте производитель анонсировал планы максимального ускорения выпуска ракет, так как в мире на них возник растущий спрос и нынешние мощности не справляются с ним. Поводом для такого решения стало начало операции Израиля и США против Ирана.

На прошлой неделе Минобороны России опубликовало адреса предприятий в Европе, производящих БПЛА для ударов по российской территории и комплектующих к ним.

