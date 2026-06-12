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13:23, 12 июня 2026Культура

Путин прислал венок на церемонию прощания с актрисой Людмилой Чурсиной

В Петербурге во время церемонии прощания с актрисой Чурсиной заметили венок от Путина
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе в ходе церемонии прощания с актрисой Людмилой Чурсиной заметили венок, присланный президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «КП-Санкт-Петербург».

Венок главы государства оказался самым крупным среди множества других. Кроме того, рядом были установлены венки от жителей города, правительства Санкт-Петербурга и других российских городов, а также от Александринского театра и ТЮЗа, где и работала артистка.

Попрощаться с Чурсиной пришли десятки ее коллег по актерскому цеху и много поклонников. Актрису похоронят на Сестрорецком кладбище.

Ранее в МИД России рассказали об отказе ушедшей Чурсиной от Голливуда. По словам Марии Захаровой, актриса могла построить карьеру на съемке в иностранных фильмах, но выбрала отечественное кино.

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