Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:31, 10 июня 2026Культура

В МИД России рассказали об отказе ушедшей Чурсиной от Голливуда

Мария Захарова рассказала о предложениях Людмиле Чурсиной о съемках в Голливуде
Андрей Шеньшаков
Людмила Чурсина

Людмила Чурсина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что ушедшей сегодня артистке Людмиле Чурсиной поступали предложения о съемках в Голливуде. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что народная артистка СССР получала Гран-при фестиваля в Сан-Себастяне после ее «Журавушки».

«Голливуд предлагал контракты на десятки картин, она отказалась. Говорила, что ни разу об этом не жалела. Своей судьбой более чем довольна, говорила она, не хочу другой», — написала дипломат в своем посте.

Она также добавила, что Чурсина «представляла наше кино там, где это требовало не меньше характера, чем таланта».

Чурсиной не стало 10 июня в возрасте 84 лет. Помимо ролей в картинах «Угрюм-река» и «Щит и меч», она знакома зрителям по сериалу «Интерны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Голливуд предлагал ей контракт на десятки картин». Ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина

    Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

    Стало известно о судьбе вручившей выпускнику сертификат «Леша 404» российской учительницы

    Боевик «Азова» объяснил смысл последних атак Украины

    В России назвали способ избежать массовых налетов ВСУ

    Рыбаки выловили «клад» с осьминогом-гигантом в России

    Раскрыт возможный план атак Украины на Крым

    Москву назвали мировым лидером по развитию современного транспорта

    Эмин Агаларов устал от лая собак соседа и купил его участок

    Турист напал на мужчину на костылях из-за шезлонга и упрекнул в отсутствии члена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok