В МИД России рассказали об отказе ушедшей Чурсиной от Голливуда

Мария Захарова рассказала о предложениях Людмиле Чурсиной о съемках в Голливуде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о том, что ушедшей сегодня артистке Людмиле Чурсиной поступали предложения о съемках в Голливуде. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что народная артистка СССР получала Гран-при фестиваля в Сан-Себастяне после ее «Журавушки».

«Голливуд предлагал контракты на десятки картин, она отказалась. Говорила, что ни разу об этом не жалела. Своей судьбой более чем довольна, говорила она, не хочу другой», — написала дипломат в своем посте.

Она также добавила, что Чурсина «представляла наше кино там, где это требовало не меньше характера, чем таланта».

Чурсиной не стало 10 июня в возрасте 84 лет. Помимо ролей в картинах «Угрюм-река» и «Щит и меч», она знакома зрителям по сериалу «Интерны».