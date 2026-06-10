Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина умерла из-за обструктивной болезни легких на фоне курения

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни из-за хронического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти актрисы театра и кино стала хроническая обструктивная болезнь легких. Известно, что Чурсина, по собственному признанию, была заядлой курильщицей со стажем более 50 лет.

Людмиле Алексеевне было 84 года. Помимо ролей в картинах «Угрюм-река» и «Щит и меч», она знакома зрителям по сериалу «Интерны», где сыграла роль мамы главврача больницы Анастасии Кисегач.

Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии Людмила Чурсина.