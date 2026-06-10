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16:48, 10 июня 2026Культура

Стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной

Актриса Людмила Чурсина умерла из-за обструктивной болезни легких на фоне курения
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни из-за хронического заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, причиной смерти актрисы театра и кино стала хроническая обструктивная болезнь легких. Известно, что Чурсина, по собственному признанию, была заядлой курильщицей со стажем более 50 лет.

Людмиле Алексеевне было 84 года. Помимо ролей в картинах «Угрюм-река» и «Щит и меч», она знакома зрителям по сериалу «Интерны», где сыграла роль мамы главврача больницы Анастасии Кисегач.

Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии Людмила Чурсина.

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