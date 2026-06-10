Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет

Актриса труппы Центрального академического театра Российской Армии Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

По информации источника, народная артистка СССР ушла из жизни 10 июня.

«Не стало Людмилы Чурсиной. 20 июля у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — сообщили в театре.

Помимо работы на сцене, Чурсина известна десятком ярких ролей второго плана, в том числе в известной картине «Угрюм-река».

Ранее умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького. Актер и режиссер Андрей Голиков ушел из жизни в возрасте 80 лет.