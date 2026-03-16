17:58, 16 марта 2026Культура

Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького

Актер МХАТ имени Горького Андрей Голиков ушел из жизни в возрасте 80 лет
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Возвращение Будулая»

Актер и режиссер Андрей Голиков ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МХАТ имени Горького.

Голиков служил в театре с 1976 года и являлся одним из самых возрастных актеров труппы. Известно, что первую роль на сцене учреждения он сыграл, будучи студентом Школы-студии МХАТ в 1960-х. Кроме того, артист окончил режиссерский факультет Школы-студии, курс Олега Ефремова.

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Актер назвал назначение большой честью и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с труппой театра.

    Последние новости

    «Не наша война». Европейцы категорично отвергли требование Трампа отправить флот для снятия блокады Ормузского пролива

    102-летней казашке пожелали дожить до 100 лет

    Раскрыты подробности о попавших под винты речного трамвая в Москве гребцах

    Режим сна оказался связан с продолжительностью жизни

    Суд решил судьбу дела блогера Лерчик

    Россиянин заложил бомбу в своем почтовом ящике

    Россиянам назвали главную опасность ограничения максимальных выплат по ОСАГО

    Жениха-гангстера арестовали на собственной свадьбе

    Стало известно о наводящей ужас на США тайной иранской ракете

    Все новости
