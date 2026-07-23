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08:19, 23 июля 2026Спорт

Черчесов назвал главный минус чемпионата мира-2026

Тренер «Ахмата» Черчесов назвал высокие цены главным минусом чемпионата мира-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов раскритиковал высокие цены на прошедшем чемпионате мира 2026 года по футболу и назвал это главным минусом турнира. Его слова приводит «Чемпионат».

«Все очень красочно и зрелищно. С флагами, гимнами, телевизионными новшествами. Единственный минус — цены. Знаю, что стакан пива на стадионе стоил 18 долларов — около 1400 рублей. Это как? Футбол ведь для болельщиков. Обычных, а не VIP. Они могли себе позволить столько заплатить?» — задался вопросом Черчесов.

Тренер подчеркнул, что футбол должен быть доступен для обычных болельщиков, а не только для VIP-сегмента. По мнению специалиста, завышенные цены на стадионах ограничивают доступ рядовых фанатов к турниру.

Чемпионат мира-2026 прошел в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 сборных. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

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