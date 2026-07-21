18-летний турист схватил чужие часы в аэропорту Таиланда и угодил в тюрьму

DM: 18-летнего туриста арестовали в аэропорту Таиланда за кражу часов

Первый зарубежный отпуск закончился для 18-летнего туриста тюрьмой — он схватил чужие часы в аэропорту Таиланда и угодил под арест. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

По данным тайской полиции, 3 июля Лукаса Рейнджера арестовали за кражу наручных часов у Сураты Тани, гражданки Новой Зеландии. Сам юноша утверждает, что просто схватил предмет, который лежал в лотке вместе с его вещами. Однако офицеры не позволили ему вернуться домой и выйти из-под ареста под залог.

По словам матери Рейнджера, он не крал вещь со злым умыслом и был болен после длительного морского путешествия. «Ему следовало отдать часы, но это не повод для многолетнего заключения в тайской тюрьме», — заключила женщина.

На данный момент туристу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч бат (23,3 тысячи рублей). Адвокат Рейнджера добивается пересмотра дела, он передал записку Тани с извинениями от подростка и 1000 долларов (78,6 тысячи рублей) в качестве моральной компенсации. Часы также были возвращены владелице. Уточняется, что их стоимость оценивается в 100 долларов (7,8 тысячи рублей). Расследование продолжается.

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