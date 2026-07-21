Российский турист пережил остановку сердца из-за уличной еды в Таиланде

Турист из Москвы отведал острых крыльев на гриле в Паттайе и пережил остановку сердца

Турист из Москвы пережил остановку сердца из-за уличной еды в Паттайе (Таиланд). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Москвич по имени Дмитрий вместе с женой заказали острые крылья на гриле на Walking street. Через несколько часов россиянину стало плохо, у него началась диарея, тошнота и судороги. Пару дней он лечился медикаментами из дорожной аптечки, но лучше ему не становилось.

Тогда его привезли в Thai International Hospital, где ему стало значительно хуже и у него остановилось сердце. Его реанимировали около часа, после чего он долгое время провел на аппарате ИВЛ. В настоящее время Дмитрий пришел в себя, дышит без трубки, но пострадала его краткосрочная память. МРТ показало, что поражения мозга не произошло.

При этом улететь домой он может только в сопровождении медиков, этим сейчас занимается страховая. Известно, что в России Дмитрий работал в независимой экспертизе по ЧП в Москве. Теперь его карьера под вопросом.

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