В России порассуждали об ударе по Европе

Военный эксперт Кнутов: Россия может ударить по Европе, если изоляция Украины не сработает

Россия может ударить по Европе, если вариант с изоляцией Украины не сработает. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит mk.ru.

Он напомнил, что уже говорил о необходимости изоляции Украины, что на данный момент начали делать Вооруженные силы (ВС) России. Эксперт пояснил, что после уничтожения портовой инфраструктуры нужно переключиться на железнодорожные узлы, которые связывают Украину с Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией. Затем удары должны пойти по железнодорожным мостам.

Подобная стратегия может привести к тому, что Киев согласится на условия Москвы, считает Кнутов. Однако Запад может вмешаться и не дать подписать соглашение.

«Цели сберечь украинский народ у Запада нет. Напротив, цель — отдать весь украинский народ в жертву. Поэтому объективно вариант с ударами по Европе, наверное, остается единственно возможным в том случае, если изоляция Украины не сработает», — заключил эксперт.

Ранее военный эксперт, ветеран специальной военной операции (СВО) Ян Гагин призвал наносить удары по военным заводам европейских стран, которые поставляют дроны для Вооруженных сил Украины.