В России заявили о необходимости наносить удары по военным заводам Европы

Военный эксперт Гагин: России необходимо наносить удары по военным заводам Европы

России необходимо наносить удары по военным заводам европейских стран, которые поставляют дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный эксперт, ветеран специальной военной операции (СВО) Ян Гагин в беседе с MK.RU.

В апреле Минобороны России раскрыло адреса предприятий в Европе, которые производят беспилотники для ударов по российской территории. В список вошли 11 филиалов украинских компаний в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. Также были опубликованы адреса десяти предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, производящих комплектующие для дронов.

«Надо бы нанести удары и по тем целям в Европе, которые обозначил наш МИД, когда привел перечень европейских предприятий, изготавливающих для ВСУ беспилотники, которыми они бьют по нашим мирным городам», — отметил Гагин.

Ветеран спецоперации также указал на необходимость наращивать удары по военной, промышленной, энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства в конфликт стран Запада. Он подчеркивал, что европейские страны провоцируют правительство Украины на продолжение боевых действий.