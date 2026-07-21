Книги об СВО включили в список литературы для школьников

В России включили книги об СВО в список литературы для школьников

Минпросвещения России включило в список произведений патриотической направленности для школьников литературу о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В списке литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-9 классы и 10-11 классы. В него входят несколько разделов, в том числе сегмент книг «Zа наших».

В этот раздел, согласно документу, для учеников 5-9 классов включены три книги: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», «Неотправленные письма» и «Герои СВО». Для старшеклассников полагается целых шесть произведений, а именно «Суворовец Воевода», «Донбасс — сердце России», «За чертой», «Путь кочевника», «Бранная слава», а также сборник стихов об СВО «Поэzия русской зимы».

В список вошли не только книги, посвященные спецоперации, но и произведения о Великой Отечественной войне и великих людях России.

В июне стало известно, что в России захотели привлечь школьников и студентов к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции и помогающих фронту волонтеров. Идея состоит в том, что учащиеся станут собирать информацию о подвигах, каких-то необычных и интересных случаях, а также опрашивать солдат, почему они пошли на фронт.