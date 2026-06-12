Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 12 июня 2026Россия

Пытавшийся переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту подросток утонул

15-летний подросток пытался переплыть Волгу на сколоченном плоту и утонул
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Два подростка сколотили плот и попытались самостоятельно переплыть Волгу, в результате чего один из них утонул. Детали трагедии, случившейся 11 июня, публикует Telegram-канал «112».

Отмечается, что несчастный случай с 15-летними подростками Семеном М. и Александром И. произошел недалеко от острова Рождественский в Самарской области. Они решили проверить на прочность собранное собственноручно плавучее средство и пересечь на нем реку.

Материалы по теме:
«Мечтаю прорыдаться, но не могу» Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
«Мечтаю прорыдаться, но не могу»Пять лет назад 14 детей погибли на Сямозере. Кого родители винят в трагедии?
18 июня 2021
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать» Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
«Мы не умеем управлять лодками, не умеем выживать»Инструкторы лагеря на Сямозере оказались неопытными практикантами
20 июня 2016

Однако в 50-70 метрах от берега плот перевернулся, в результате чего подростки без спасательных жилетов оказались в воде. Семен смог выбраться, а Александр начал уходить под воду из-за намокшей одежды. Спасатели достали тело подростка с глубины около шести метров.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

В мае в российском городе ребенок увяз в луже и едва не утонул. Инцидент случился в районе улицы Луговой в городе Зея Амурской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о духовной опоре участников СВО

    Путин оценил творчество Кончаловского

    Статус Маска как первого в истории триллионера поставили под сомнение

    Путин обратился к выдающимся деятелям России

    Пытавшийся переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту подросток утонул

    Путин заявил о гордости за свершения предков

    На Западе обратились с призывом к Европе по переговорам с Россией

    Число арендных электросамокатов захотели снизить в одном городе России

    Вице-президентом ISU избран россиянин

    Путин прислал венок на церемонию прощания с актрисой Людмилой Чурсиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok