Пытавшийся переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту подросток утонул

15-летний подросток пытался переплыть Волгу на сколоченном плоту и утонул

Два подростка сколотили плот и попытались самостоятельно переплыть Волгу, в результате чего один из них утонул. Детали трагедии, случившейся 11 июня, публикует Telegram-канал «112».

Отмечается, что несчастный случай с 15-летними подростками Семеном М. и Александром И. произошел недалеко от острова Рождественский в Самарской области. Они решили проверить на прочность собранное собственноручно плавучее средство и пересечь на нем реку.

Однако в 50-70 метрах от берега плот перевернулся, в результате чего подростки без спасательных жилетов оказались в воде. Семен смог выбраться, а Александр начал уходить под воду из-за намокшей одежды. Спасатели достали тело подростка с глубины около шести метров.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

В мае в российском городе ребенок увяз в луже и едва не утонул. Инцидент случился в районе улицы Луговой в городе Зея Амурской области.