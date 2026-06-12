Пытавшийся переплыть Волгу на самостоятельно сколоченном плоту подросток утонул

Два подростка сколотили плот и попытались самостоятельно переплыть Волгу, в результате чего один из них утонул. Детали трагедии, случившейся 11 июня, публикует Telegram-канал «112».
Отмечается, что несчастный случай с 15-летними подростками Семеном М. и Александром И. произошел недалеко от острова Рождественский в Самарской области. Они решили проверить на прочность собранное собственноручно плавучее средство и пересечь на нем реку.
Однако в 50-70 метрах от берега плот перевернулся, в результате чего подростки без спасательных жилетов оказались в воде. Семен смог выбраться, а Александр начал уходить под воду из-за намокшей одежды. Спасатели достали тело подростка с глубины около шести метров.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
В мае в российском городе ребенок увяз в луже и едва не утонул. Инцидент случился в районе улицы Луговой в городе Зея Амурской области.