В российском городе ребенок увяз в луже и едва не утонул

В Амурской области ребенок увяз в луже и едва не утонул

В городе Зея Амурской области мальчик едва не утонул в луже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент случился в районе улицы Луговой. Прыгая по лужам на дороге, мальчик внезапно понял, что начал увязать и тонуть. Выбраться собственными силами он не мог. На крики ребенка отреагировал местный житель. Мужчина выскочил из дома и, подложив две доски, смог вытянуть мальчика. На место происшествия вызвали полицию. По словам горожан, этот участок дороги вязнет в грязи не первый год. Неоднократные просьбы о ремонте игнорировались. Жители просят хотя бы засыпать ямы щебнем, чтобы следующий подобный случай не окончился трагедией.

В марте в другом российском городе, Невельске, школьник по пути домой внезапно провалился сквозь снег. Как оказалось, под толщей снега находилась огромная яма около двух метров глубиной, на дне которой была вода. Мальчик пытался удержаться за края рва, на помощь ему пришли друзья, а вскоре подоспели и другие прохожие. Опасный участок оградили только после обращения на горячую линию губернатора.