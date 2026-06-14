Десятки самолетов задержали в крупных российских аэропортах

ТАСС: Около 40 самолетов задерживается в аэропортах Краснодарского края

Около 40 самолетов задерживаются в аэропортах Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС.

«На вылет из Сочи задерживаются 12 рейсов, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — 18 рейсов», — указано в сообщении.

Отмечается, что также шесть рейсов на вылет и восемь на прилет задерживаются в Краснодаре и Геленджике.

Ранее стало известно, что российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в 2026 году. По состоянию на конец апреля в воздушных гаванях более 450 раз вводились временные ограничения.