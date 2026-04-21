В апреле российские аэропорты вводили ограничения уже 290 раз

Российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в 2026 году — с его начала в воздушных гаванях более 450 раз вводились временные ограничения. Об этом пишет Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пик пришелся на апрель. В этом месяце ограничения ввели 290 раз. Это в 2,3 раза чаще, чем за аналогичный период марта.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, например, за апрель закрыли уже 20 раз, что равно его значению за весь первый квартал. В лидеры по частоте ввода ограничений попали воздушные гавани Краснодара (Пашковский), Калуга (Грабцево) и Сочи.

Ранее стало известно, что более сотни рейсов отстали от графика в аэропорту Сочи из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край. Пассажиры были вынуждены спать на полу в зоне ожидания и стоять в очередях на посадку.