Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:05, 21 апреля 2026

Российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще

В апреле российские аэропорты вводили ограничения уже 290 раз
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российские аэропорты начали закрывать вдвое чаще в 2026 году — с его начала в воздушных гаванях более 450 раз вводились временные ограничения. Об этом пишет Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пик пришелся на апрель. В этом месяце ограничения ввели 290 раз. Это в 2,3 раза чаще, чем за аналогичный период марта.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, например, за апрель закрыли уже 20 раз, что равно его значению за весь первый квартал. В лидеры по частоте ввода ограничений попали воздушные гавани Краснодара (Пашковский), Калуга (Грабцево) и Сочи.

Ранее стало известно, что более сотни рейсов отстали от графика в аэропорту Сочи из-за атак беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край. Пассажиры были вынуждены спать на полу в зоне ожидания и стоять в очередях на посадку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok