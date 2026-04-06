Путешествия
09:32, 6 апреля 2026

115 рейсов задержались в аэропорту на юге России из-за атак БПЛА

115 рейсов отстали от графика в аэропорту Сочи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Более сотни рейсов отстали от графика в аэропорту на юге России из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край. Об этом сообщает Baza.

С 14 часов 5 апреля до 4 утра 6 апреля в воздушных гаванях региона действовали ограничения на авиаперелеты. В итоге в Сочи на прилет и вылет задержались 115 бортов. Пассажиры вынуждены были спать на полу в зоне ожидания и стоять в очередях на посадку.

Уточняется, что время задержки на некоторых отправлениях достигает 16 часов. Пассажирам наиболее опаздывающих рейсов предоставили гостиницы. На данный момент аэропорт работает по фактическому расписанию.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 50 украинских БПЛА над регионами России. По информации ведомства, налету подверглись четыре региона — Белгородская, Брянская, Ростовская области и Краснодарский край.

