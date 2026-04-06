В ночь с 5 на 6 апреля над регионами России средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Заявление с таким содержанием после мощной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск, крупный портовый город, выпустило Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, налету подверглись четыре региона — Белгородская, Брянская, Ростовская области и Краснодарский край. Минобороны сообщило, что все 50 БПЛА ВСУ были уничтожены.

Отмечается, что все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее появились кадры попадания беспилотника ВСУ в жилой дом в Новороссийске. Известно, что дроны на город летели тремя волнами.