Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

Очевидцы сняли видео прилета украинского дрона в жилой дом в Новороссийске. Кадры попадания дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в здание в городе с крупным портом публикует Shot.

На выложенных кадрах слышен звук двигателя беспилотника, напоминающий шум от мопеда. Звук усиливается, после чего раздается взрыв, и над одним из домов появляется огненная вспышка.

Налет на портовый город был совершен в ночь с 5 на 6 апреля. Известно, что при атаке ВСУ пострадали восемь человек, двое из них — дети.

Дроны на город летели тремя волнами.