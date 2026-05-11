14:24, 11 мая 2026Мир

Захарова посоветовала Британии вызвать санитаров из-за новых санкций

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в беседе с «Известиями» отреагировала на включение Великобританией в санкционный список психиатрической больницы в Крыму.

Дипломат посоветовала представителям британских властей «вызывать себе санитаров».

«Когда правительство [премьер-министра Британии Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — сыронизировала спикер российского МИД.

Ранее стало известно, что Лондон внес в санкционный список Клиническую психиатрическую больницу № 5 в Строгановке Симферопольского района Крыма, а также ряд крымских детских домов, детских оздоровительных лагерей и пансионатов.

