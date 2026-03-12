Российский школьник внезапно провалился сквозь снег по пути домой

На Сахалине школьник внезапно провалился в глубокую яму, скрытую под снегом

На Сахалине школьник шел домой и внезапно провалился сквозь снег. Под сугробами была скрыта глубокая яма, сообщает «Сах.Онлайн».

Инцидент произошел в городе Невельске на улице Школьной. Подросток шел по улице и не заметил огромную дыру, которая скрывалась под слоем снега. Школьник провалился в яму около двух метров глубиной и пытался удержаться за ее края — на дне была вода.

Друзья подростка пытались удержать его и позвали на помощь прохожих. Проезжавшая мимо сквера имени Невельского женщина заметила подростков и вышла из машины, чтобы спасти мальчика. Чуть позже подоспели другие прохожие мужчины, и ребенка удалось вытащить из ямы.

Очевидица попыталась добиться ограждения опасного участка. Однако добиться оперативного решения проблемы удалось лишь после обращения на горячую линию губернатора.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер упал в яму с кипятком и обварил ноги. 83-летний мужчина самостоятельно зашел за ограждения и провалился в углубление в земле.