Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:02, 12 марта 2026Экономика

Российский школьник внезапно провалился сквозь снег по пути домой

На Сахалине школьник внезапно провалился в глубокую яму, скрытую под снегом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Сахалине школьник шел домой и внезапно провалился сквозь снег. Под сугробами была скрыта глубокая яма, сообщает «Сах.Онлайн».

Инцидент произошел в городе Невельске на улице Школьной. Подросток шел по улице и не заметил огромную дыру, которая скрывалась под слоем снега. Школьник провалился в яму около двух метров глубиной и пытался удержаться за ее края — на дне была вода.

Друзья подростка пытались удержать его и позвали на помощь прохожих. Проезжавшая мимо сквера имени Невельского женщина заметила подростков и вышла из машины, чтобы спасти мальчика. Чуть позже подоспели другие прохожие мужчины, и ребенка удалось вытащить из ямы.

Очевидица попыталась добиться ограждения опасного участка. Однако добиться оперативного решения проблемы удалось лишь после обращения на горячую линию губернатора.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер упал в яму с кипятком и обварил ноги. 83-летний мужчина самостоятельно зашел за ограждения и провалился в углубление в земле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в США

    Назван способ снизить уровень холестерина за два дня

    Российский школьник внезапно провалился сквозь снег по пути домой

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok