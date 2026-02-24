Петербуржец вышел на улицу и упал в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу и упал в яму с кипятком. Россиянин обварил ноги из-за своей неосторожности, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Нечастный случай произошел на улице Стойкости в Кировском районе города. Там коммунальщики проводили плановые ремонтные работы. 83-летний мужчина самостоятельно зашел за ограждения и провалился в яму с горячей водой. В результате россиянин обварил ноги.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и экстренно увезли в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали ожог ступни ноги третьей степени. На месте происшествия работают специалисты.

