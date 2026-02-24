Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 24 февраля 2026Экономика

Петербуржец вышел на улицу и упал в яму с кипятком

В Санкт-Петербурге пенсионер упал в яму с кипятком и обварил ноги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге пенсионер вышел на улицу и упал в яму с кипятком. Россиянин обварил ноги из-за своей неосторожности, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Нечастный случай произошел на улице Стойкости в Кировском районе города. Там коммунальщики проводили плановые ремонтные работы. 83-летний мужчина самостоятельно зашел за ограждения и провалился в яму с горячей водой. В результате россиянин обварил ноги.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и экстренно увезли в НИИ имени Джанелидзе. Врачи диагностировали ожог ступни ноги третьей степени. На месте происшествия работают специалисты.

Ранее во Владивостоке забил 20-метровый коммунальный гейзер. Столб воды возник из-за повреждения на теплосетях на улице Адмирала Юмашева. Образовавшийся гейзер поднялся выше стоящего поблизости пятиэтажного дома, а куски асфальта разлетелись по окрестностям, чудом не задев прохожих и окна квартир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам назвали способы избавиться от соседских тараканов

    В Госдуме вновь попытаются ограничить ношение головного убора мусульман

    Зеленский предложил Орбану поговорить с Путиным по одному вопросу

    Макрон оценил перспективу скорого мира на Украине

    Сотни пассажиров оставили ночевать в самолетах в аэропорту страны Европы

    «Коалиция желающих» заявила о намерении отправить войска на Украину

    Популярный в России комик рассказал о психической болезни после КВН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok