В российском городе забил пятиэтажный гейзер

Во Владивостоке забил гейзер высотой с пятиэтажку

Во Владивостоке забил 20-метровый коммунальный гейзер. Об этом пишет портал VLADIVOSTOK1.RU.

Из-за повреждения на теплосетях на улице Адмирала Юмашева прорвался столб воды. В результате аварии по тротуарам и проезжей части хлынули потоки воды. Образовавшийся гейзер поднялся выше стоящего поблизости пятиэтажного дома, а куски асфальта разлетелись по окрестностям, чудом не задев прохожих и окна квартир. Машины, припаркованные неподалеку, оказались в зоне поражения: один из местных жителей обнаружил свой автомобиль в царапинах и вмятинах от каменного града, а также с полностью разбитым задним стеклом. В салоне авто стояла вода. «Сейчас еще холодно, я не знаю, сейчас все замерзнет внутри», — сетует водитель.

Без теплоснабжения и горячей воды остались 30 домов на улицах Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева и Ладыгина. Прорыв удалось локализовать спустя полчаса. Причиной аварии называют высокий износ коммуникаций. На месте работают аварийная служба и спецтехника. Ремонтные работы на участке продолжаются.

Ранее из-за прорыва трубы коммунальный гейзер образовался в одном из жилых дворов Петербурга. В высоту столб кипятка достиг нескольких этажей.