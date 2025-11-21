Экономика
Во дворе Петербурга забил гейзер и попал на видео

В Петербурге прорвало трубу на проспекте Большевиков
Елизавета Городищева
В Санкт-Петербурге из-под земли забил «гейзер», сообщает «Фонтанка».

Кипяток бьет из трубы диаметром в 20 сантиметров у дома 26, корпус 1, на проспекте Большевиков в Невском районе. Отмечается, что аварию планируют устранить за восемь часов. Без отопления на время останутся шесть зданий. Подачу горячей воды не ограничивают. Известно, что вода подтопила парковку.

На кадрах фонтан бьет на уровне нескольких этажей. Местных жителей попросили не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам — это может быть опасно для жизни и здоровья.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии, когда кипятком затопило улицу Бассейную, под землю провалился автомобиль. До приезда аварийных служб вода успела залить подвалы соседних домов.

