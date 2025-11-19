В российском городе из-за прорыва трубы с кипятком под землю провалилась машина

В Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком машина провалилась под асфальт

В Санкт-Петербурге из-за коммунальной аварии автомобиль провалился под землю. О ситуации рассказывает «Деловой Петербург».

В результате прорыва трубы кипятком затопило улицу Бассейную в Московском районе города. Округу окутало паром, а в горячую воду погрузилось несколько припаркованных машин. Под одной из них кипятком размыло асфальт, из-за чего автомобиль задним колесом глубоко просел в грунт. Затопление оказалось довольно сильным — до приезда аварийных служб вода успела залить подвалы соседних домов. Одному петербуржцу пришлось прыгать в багажник собственного авто, спасаясь от прибывающего кипятка.

Это не первый прорыв трубы на памяти местных жителей. По их словам, подобное было и в прошлом году. Из-за коммунальных аварий на улице автомобили страдают тоже не впервые — ровно на том же месте только в 2024 году машина дважды уходила под землю. Кроме того, горожане вспоминают о прошлогоднем прорыве трубы около бизнес-центра неподалеку.

В июле асфальт провалился на улице Рубинштейна, известную в Петербурге многочисленными барами. Ранее машина угодила под землю в Москве. Дорожное полотно провалилось под передними колесами легкового автомобиля.