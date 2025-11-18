Экономика
20:01, 18 ноября 2025

В Москве под машиной провалился асфальт

На севере Москвы под машиной провалился асфальт
Полина Кислицына (Редактор)

На севере Москвы под машиной провалился асфальт. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москва М125».

Инцидент произошел на пересечении Талдомской улицы и Коровинского шоссе во вторник, 18 ноября. На записи, сделанной одним из очевидцев, можно увидеть, что дорожное полотно провалилось под передними колесами легкового автомобиля, в результате чего тот накренился. «Просто жесть», — прокомментировал ситуацию женский голос за кадром.

Ранее в ноябре стало известно, что в центре Иркутска из-за лопнувшей трубы провалился асфальт. В результате инцидента улицы по бордюр затопило водой, а дорожное покрытие треснуло, из-за чего водоснабжение в расположенных неподалеку домах пришлось отключить, а часть улиц — временно перекрыть.

