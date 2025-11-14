В центре российского города провалился асфальт

Babr Mash: В центре Иркутска провалился асфальт из-за аварии

В центре Иркутска провалился асфальт из-за коммунальной аварии. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, на пересечении улиц Дзержинского и Декабрьских Событий — там лопнула труба холодного водоснабжения. В результате улицы по бордюр затопило водой, а дорожное покрытие треснуло, из-за чего воду в ближайших домах пришлось отключить, а часть улиц — временно перекрыть. Для откачки воды понадобилась спецтехника.

На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть провалившиеся части асфальта, а также автомобили, которые едут по залитым водой улицам.

Ранее в ноябре в Санкт-Петербурге затопило вход на станцию метрополитена из-за прорыва трубы.