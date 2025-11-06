В Петербурге затопило метро

В Санкт-Петербурге затопило вход в метро из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге затопило вход в метро на станции «Девяткино» из-за прорыва трубы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры северной столицы в Telegram-канале.

На кадрах, попавших в сеть, можно увидеть мощный поток воды, стекающий ко входу на станцию. Уточняется, что прорвало трубу холодного водоснабжения. Надзорное ведомство проведет проверку и оценит обслуживание инфраструктуры со стороны ГУП «Петербургский метрополитен», в том числе при использовании трубопровода.

Ранее в селе Дружино Омской области пожаловались на озера из нечистот на улицах. Фекальный потоп в населенном пункте не прекращается с февраля.