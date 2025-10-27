Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:29, 27 октября 2025Экономика

В российском регионе пожаловались на озера из нечистот

В селе Омской области пожаловались на фекальный потоп
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: ГТРК «Иртыш»

В селе Дружино Омской области пожаловались на озера из нечистот на улицах. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили «Вести Омск».

Фекальный потоп в селе не прекращается с февраля 2025 года. На записи, снятой оператором телеканала, можно увидеть поле, залитое фекальными водами. По словам местных жителей, канализационные воды уже подходят к домам и заливают погреба. Кроме того, на центральной и некоторых улицах нечем дышать. Между тем проводить ремонт коммуникаций в Дружино не торопятся. «Ничего не делается. За это время еще несколько прорывов было», — посетовала одна из жительниц. В качестве временного решения проблемы в администрации выкопали глубокие рвы, чтобы убрать с поверхности земли разлившиеся сточные воды, однако на данный момент те уже целиком заполнены. Власти ссылаются на ветхость канализационной системы и на то, что прорыв находится под газовыми и электросетями. Чиновники объяснили, что добраться до одних труб, не повредив другие — тяжелая задача. Между тем, замглавы Омского района по строительству, вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения заверил, что ремонт коммуникаций начнут в ближайшие дни и завершат к концу недели.

Ранее сообщалось, что квартиру жительницы Орска затопило сточными водами из-за некачественного ремонта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

    В Конгрессе США назвали социопатами выступающих против переговоров по Украине политиков

    «Ахмат» дома проиграл аутсайдеру РПЛ в матче с шестью голами

    В Индии оценили влияние санкций ЕС на Россию

    В Раде заявили о сокращении военной помощи Украине

    «Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы

    Таисия Повалий приобрела дом

    В Свердловской области автомобиль сбил двух детей на тротуаре

    Шедевр стоимостью в миллионы рублей случайно продали в 300 раз дешевле

    На вооружении ВСУ заметили очередную американскую БМП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости