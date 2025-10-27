В российском регионе пожаловались на озера из нечистот

В селе Омской области пожаловались на фекальный потоп

В селе Дружино Омской области пожаловались на озера из нечистот на улицах. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили «Вести Омск».

Фекальный потоп в селе не прекращается с февраля 2025 года. На записи, снятой оператором телеканала, можно увидеть поле, залитое фекальными водами. По словам местных жителей, канализационные воды уже подходят к домам и заливают погреба. Кроме того, на центральной и некоторых улицах нечем дышать. Между тем проводить ремонт коммуникаций в Дружино не торопятся. «Ничего не делается. За это время еще несколько прорывов было», — посетовала одна из жительниц. В качестве временного решения проблемы в администрации выкопали глубокие рвы, чтобы убрать с поверхности земли разлившиеся сточные воды, однако на данный момент те уже целиком заполнены. Власти ссылаются на ветхость канализационной системы и на то, что прорыв находится под газовыми и электросетями. Чиновники объяснили, что добраться до одних труб, не повредив другие — тяжелая задача. Между тем, замглавы Омского района по строительству, вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения заверил, что ремонт коммуникаций начнут в ближайшие дни и завершат к концу недели.

