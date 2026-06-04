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16:23, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали проверку ВВС Швеции последствий налета ВСУ на Санкт-Петербург

Сенатор Карасин: Данные о шведской разведке после налета ВСУ на Петербург надо проверить
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Информацию о том, что последствия вчерашнего налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург проверил самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции необходимо проверить досконально, заявил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Надо досконально проверить все детали того, кто участвовал в этом, кто наблюдал, кто перехватывал информацию и почему об этом не стало известно заранее. Я верю информации профессиональной, а не в Telegram-каналах. Но в любом случае это надо расследовать, потому что нам рано или поздно придется жестко и предметно отвечать на все эти террористические акции наших украинских соседей. [Нужно], чтобы было абсолютно доказанное основание того, как, когда и каким образом все эти дроны летели. Одним словом, все детали этого преступления должны быть изучены», — сказал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что эмоциональных заявлений здесь недостаточно. Необходимо завести по этому поводу соответствующее расследование дела.

«Надо изучить и главное завести по этому поводу соответствующее расследование дела, как было принято говорить в Советском Союзе, разобраться с тем, чтобы было ясно, кого впоследствии надо привлекать к судебному расследованию, суду и наказанию. Для этого существуют у нас соответствующие структуры, они должны этим заняться», — отметил Карасин.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее сообщал, что таким образом самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen ВВС Швеции изучает структуру взаимодействия российских войск противовоздушной обороны.

В апреле портал MK.RU со ссылкой на данные публичных авиатрекеров рассказал, что S102B Korpen Швеции совершил полет в районе российской границы в акватории Балтийского моря после атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область.

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