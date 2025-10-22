Экономика
23:07, 22 октября 2025

Россиянка пожаловалась на фекальный потоп в квартире

Квартиру жительницы Орска затопило сточными водами из-за некачественного ремонта
Полина Кислицына (Редактор)

Квартиру жительницы Орска Оренбургской области затопило сточными водами из-за некачественного ремонта. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Урал56.Ру».

Женщина обратилась в Октябрьский районный суд с иском против подрядчика, проводившего ремонт дома, в котором она владеет одной из квартир. По ее словам, по причине халатности рабочих ее квартиру затопило фекальными водами — общий стояк оказался забит строительным керамзитом. Россиянка посетовала, что из-за случившегося в помещении были повреждены отделка стен и пола, испорчена мебель и часть личных вещей.

После инцидента управляющая компания зафиксировала факт затопления и составила соответствующий акт. Сумму ущерба, нанесенного имуществу собственницы, оценили в 333 тысячи рублей. В ходе заседания представитель подрядчика попросил суд назначить независимую экспертизу, чтобы определить реальную стоимость ремонта. В результате суд согласился на это и приостановил производство по делу до момента, пока не будет получено экспертное заключение.

Ранее стало известно, что в Якутске многодетной матери-одиночке, которая лишилась жилья из-за пожара, выдали квартиру, залитую фекалиями.

