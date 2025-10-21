Многодетной россиянке выдали залитую фекалиями квартиру

В Якутске многодетную мать-одиночку переселили в залитую фекалиями квартиру

В Якутске многодетной матери-одиночке выдали залитую фекалиями квартиру вместо сгоревшей. Об этом сообщает портал «Якутск онлайн».

Россиянка рассказала, что после пожара осталась без жилья. Тогда власти переселили ее в квартиру из маневренного фонда. «Мы сначала обрадовались, приехали с младшей дочкой, зашли в квартиру и обалдели. Мы как только открыли, сразу — туалетный запах», — поделилась пострадавшая.

По словам женщины, по всему полу в новом жилье находились засохшие фекалии. В окружной администрации заявили, что понимают серьезность ситуации и стараются решить проблему. Власти пообещали решить вопрос об очистке помещения и проведения там ремонта. Кроме того, собираются найти и привлечь к ответственности виновных.

Пока что есть версия об аварии в системе канализации дома — экскременты могли разлиться, застыть и потрескаться пока в квартире никто не жил. При этом перед выдачей ключей многодетной матери помещение никто не проверил.

Ранее фекалиями затопило новостройку в Екатеринбурге. Один из жильцов рассказал, что в подвале лопнула канализационная труба, из-за чего отходы полились в кладовки и колясочные. Причиной потопа стал смыв помидоров в унитаз.