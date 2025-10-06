В российской новостройке случился фекальный потоп из-за помидоров

Дом в Екатеринбурге залило фекальными водами из-за смыва помидоров в унитаз

Новостройку в Екатеринбурге затопило фекальными водами из-за помидоров. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Екатеринбург Онлайн».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Пехотинцев, 2Г. Один из жильцов рассказал, что в подвале лопнула канализационная труба, из-за чего отходы полились в кладовки и колясочные. «Это уже не первый случай затопления в секции, что указывает на системную проблему. В кладовых помещениях, где жители хранят вещи и продукты, стоит канализационная вода с фекалиями», — пожаловался он.

В управляющей компании (УК) журналистам сообщили, что последствия случившегося устранили за два часа — сток прочистили, а кладовки продезинфицировали. Удалось выяснить и причину коммунальной аварии — один из жильцов смыл в унитаз целые зеленые помидоры, после чего сток засорился. «При обращениях от жителей будем рассматривать вопрос о компенсации. Однако если продолжать сбрасывать в канализацию не предназначенные для этого вещи — твердые предметы и нерастворимые коммунальные отходы — затопления будут повторяться», — добавил представитель УК.

Ранее жильцы одного из самых больших многоквартирных домов Петербурга пожаловались на фекальный потоп и отключение воды.