Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:19, 6 октября 2025Экономика

В российской новостройке случился фекальный потоп из-за помидоров

Дом в Екатеринбурге залило фекальными водами из-за смыва помидоров в унитаз
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: видео E1.RU

Новостройку в Екатеринбурге затопило фекальными водами из-за помидоров. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Екатеринбург Онлайн».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Пехотинцев, 2Г. Один из жильцов рассказал, что в подвале лопнула канализационная труба, из-за чего отходы полились в кладовки и колясочные. «Это уже не первый случай затопления в секции, что указывает на системную проблему. В кладовых помещениях, где жители хранят вещи и продукты, стоит канализационная вода с фекалиями», — пожаловался он.

В управляющей компании (УК) журналистам сообщили, что последствия случившегося устранили за два часа — сток прочистили, а кладовки продезинфицировали. Удалось выяснить и причину коммунальной аварии — один из жильцов смыл в унитаз целые зеленые помидоры, после чего сток засорился. «При обращениях от жителей будем рассматривать вопрос о компенсации. Однако если продолжать сбрасывать в канализацию не предназначенные для этого вещи — твердые предметы и нерастворимые коммунальные отходы — затопления будут повторяться», — добавил представитель УК.

Ранее жильцы одного из самых больших многоквартирных домов Петербурга пожаловались на фекальный потоп и отключение воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    Невролог развеяла мифы о радикулите

    Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

    В США рассказали об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

    Путин утвердил список сведений о ценных бумагах при проверках

    Россиянам назвали способы уберечься от мошенников при покупке квартиры

    Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

    Дачников научили готовить участок к зиме после сбора урожая

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА на российские регионы

    На Западе предрекли отставку Макрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости