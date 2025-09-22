Жильцы одного из крупнейших домов Петербурга пожаловались на фекальный потоп

Жители многоэтажки в Шушарах пожаловались на фекальный потоп

Жители одной из многоэтажек в петербургском поселке Шушары пожаловались на фекальный потоп. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По информации источника, накануне при прокладке газопровода рабочие повредили канализационную сеть на пересечении Новгородского проспекта и Школьной улицы. В результате сточные воды залили подвал дома, расположенного по адресу Вилеровский переулок, 6. Из-за коммунальной аварии жильцы более двух тысяч квартир, находящихся в здании, остались без воды более чем на сутки.

«Обещали дать воду в 10:00, потом в 12:00, пока ничего. Это один из самых больших домов в СПб, вроде, мы на четвертом месте, то есть масштаб большой. Дежурный прокурор города посочувствовал и сказал писать жалобы», — посетовала одна из жительниц дома.

Вечером в понедельник, 22 сентября, стало известно, что организация, которая повредила канализационную сеть, уже занимается откачкой нечистот из подвала. Обслуживающая дом управляющая компания организовала для жильцов точки, где можно набрать воду для бытовых нужд.

Ранее жители одного из домов на улице Бурденко в Нижнем Новгороде пожаловались на фекальный потоп и комаров в здании.