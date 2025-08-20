Экономика
23:02, 20 августа 2025

Жители российского города пожаловались на фекальный потоп и комаров в доме

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Елена Балакина / vremyan.ru

Жители одного из домов в Нижнем Новгороде пожаловались на фекальный потоп и комаров в здании. Внимание на ситуацию в российском городе обратил портал «Время Н».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Бурденко, № 20. По словам одной из его жительниц, на протяжении всего лета подвал их дома затоплен сточными водами. «Из-за этого в квартирах чувствует сырость и расплодились комары. А, самое главное, вода подмывает фундамент — так дом однажды рухнет», — опасается женщина.

Она также рассказала, что обращения в разные инстанции не принесли особого результата. Так, в управляющей компании, которая обсуживает дом, жильцам ответили, что провели обследование подвала и не обнаружили там посторонних запахов. Организация заверила их, что общедомовые инженерные коммуникации находятся в исправном стоянии и утечки отсутствуют. «Имеет место увлажнение отдельных участках подвала от грунтовых вод. Для предотвращения их скопления установлены насосы, которые работают в автоматическом режиме», — сказано в письме УК. В региональной жилинспекции нижегородцев лишь заверили в том, что в связи с затоплением подвала было организовано контрольное (надзорное) мероприятие.

Ранее стало известно, что жители Челябинска пожаловались на фекальное озеро, которое образовалось в районе металлургического завода. По их словам, нечистоты стекают прямо в реку Миасс.

