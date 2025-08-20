Жители российского города пожаловались на фекальное озеро

Жители Челябинска пожаловались на фекальное озеро в районе ЧМЗ

Жители Челябинска пожаловались, что в одном из районов города разлилось фекальное озеро. Внимание на ситуацию обратило издание «Правда УрФО».

Речь идет о районе Челябинского металлургического завода (ЧМЗ). По словам местных жителей, там образовался нелегальный полигон, на который свозят твердые бытовые отходы. Кроме того, сетуют они, в районе Хитрого мостика ассенизаторы сливают жидкие нечистоты. В результате от свалки тянется фекальный ручей, «впадающий» в реку Миасс.

Челябинцам удалось привлечь внимание экологов к нелегальному полигону — последние уже рассказали о ситуации региональному министерству экологии. Чиновники пообещали выехать на место, чтобы оценить масштаб проблемы.

