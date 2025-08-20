Экономика
22:50, 20 августа 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на фекальное озеро

Жители Челябинска пожаловались на фекальное озеро в районе ЧМЗ
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Жители Челябинска пожаловались, что в одном из районов города разлилось фекальное озеро. Внимание на ситуацию обратило издание «Правда УрФО».

Речь идет о районе Челябинского металлургического завода (ЧМЗ). По словам местных жителей, там образовался нелегальный полигон, на который свозят твердые бытовые отходы. Кроме того, сетуют они, в районе Хитрого мостика ассенизаторы сливают жидкие нечистоты. В результате от свалки тянется фекальный ручей, «впадающий» в реку Миасс.

Челябинцам удалось привлечь внимание экологов к нелегальному полигону — последние уже рассказали о ситуации региональному министерству экологии. Чиновники пообещали выехать на место, чтобы оценить масштаб проблемы.

Ранее стало известно, что президент Союза музеев России гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский попросил главу кабмина Михаила Мишустина спасти музей-заповедник «Куликово поле» от свиноферм, которые расположены в непосредственной близости от памятного места.

