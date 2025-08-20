Музей «Куликово поле» призвали спасти от свиноферм

Пиотровский призвал спасти музей «Куликово поле» от свиноферм ГК «Агроэко»

Президент Союза музеев России гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал премьер-министра Михаила Мишустина спасти музей-заповедник «Куликово поле» от свиноферм, которые в ближайшие годы могут окружить его практически со всех сторон. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Зеленый» змий».

Пиотровский напомнил, что на памятном месте находятся храм-памятник Сергия Радонежского, храм Рождества Пресвятой Богородицы, музей Куликовской битвы, мемориальные комплексы в Монастырщино и на Красном холме, а также памятник-колонна Дмитрию Донскому. Между тем, продолжил он, на территории «Куликова поля» ощущается резкий неприятный запах от расположенных рядом свиноферм, принадлежащих группе компаний «Агроэко». Так, в радиусе от 12 до 35 километров от музея-заповедника находятся пять из них, шестая, «Кимовская», в данный момент строится, а еще три проектируются — на расстоянии от 7 до 11 километров от него. Пиотровский подчеркнул, что сложившаяся ситуация является кощунством по отношению к подвигам предков.

Причиной конфликта, отметил президент Союза музеев России, стало отсутствие в законодательстве требования об обязательном отдалении подобных комплексов от границ достопримечательностей и других объектов культурного наследия. Помимо этого, не регламентированы нормы, регулирующие санитарные зоны по распространению запаха, который неизбежно сопровождает работу свинокомплексов. Пиотровский также пожаловался на то, что прошлогоднее постановление кабмина от 27 декабря № 1936 фактически отменило охранные зоны для категории «достопримечательное место». В связи с усугубляющейся угрозой для музея-заповедника Пиотровский попросил премьер-министра обсудить ситуацию с участием заинтересованных сторон. Он добавил, что Союз музеев готов направить своих представителей, чтобы помочь принять «необходимое решение».

