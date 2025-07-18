Жители «Подмосковной Швейцарии» пожаловались на масштабную вырубку леса

«Лента.ру»: Под Рузой вырубают леса для создания песчаного карьера

Жители Рузского городского округа, который часто называют «Подмосковной Швейцарией», пожаловались на масштабную вырубку леса. Там собираются уничтожить тысячи деревьев, выяснила «Лента.ру».

В этом районе еще сохранились хвойные леса, где обитают лоси, кабаны, зайцы, лисы, вьют гнезда коршуны, аисты и другие птицы, многие из которых занесены в красную книгу охраны животных. Кроме того, там есть три водохранилища — Озернинское, Рузское и Можайское, и две реки — Руза и верховья Москвы-реки, богатые рыбой. В то же время в здешних местах имеются значительные запасы песка — это так называемый «орешкинский язык», протянувшийся от деревни Морево почти до Волоколамска.

Деревья уничтожают потому, что неподалеку от деревни Редькино собираются устроить один из самых крупных песчаных карьеров в Московской области. Его площадь составит примерно 400 гектаров. Вырубка деревьев началась весной 2025 года. По подсчетам активистов, сейчас вырублено уже 60 гектаров лесного массива. Вместо него — тракторная колея, поваленные деревья, горы вывернутых из земли пней, сломанных веток, лужи, грязь.

Кроме прочего, жители соседних деревень и дачных поселков небезосновательно опасаются, что отработанный котлован будет в дальнейшем использован под свалку мусора. «Такие случаи в Рузском районе уже были, по окончании добычи песка в карьеры начинают свозить бытовые отходы», — рассказали активисты.