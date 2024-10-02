Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:54, 2 октября 2024Экономика

Жители российского региона начали задыхаться от вони со свалки

Жители Кургана пожаловались на запах гари от Шуховского полигона

Фото: Екатерина Сычков / ТАСС

Жители Кургана начали задыхаться от вони со свалки — они пожаловались на сильный запах гари с Шуховского полигона. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей.

По их словам, запах идет со стороны ТРЦ «ГиперСити» и становится сильнее к центру города, также он сильно ощущается в Заозерном районе. Из-за него начинает першить в горле, пожаловались местные жители.

По словам бывших сотрудников полигона, тление мусора усугубляется попаданием на свалку воды. Из-за влажности скопление мусора начинает гнить, выделяется газ, который поддерживает тление. Специалисты отметили, что мусор при складировании не утрамбовывали и не пересыпали грунтом, как положено по правилам. Из-за этого тление может растянуться на длительный период.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на свалку мусора в Заельцовском лесу. По словам женщины, люди в больших количествах выбрасывают мусор возле Дачного шоссе, часть из которого закапывают в ров.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      В США признали срыв планов Израиля после ракетного удара Ирана

      Украинский военный рассказал о хаосе при отступлении из Угледара

      В московском метро заметили указатели на таджикском языке

      Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

      Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

      Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

      Голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие

      В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для блогеров Чекалиных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше