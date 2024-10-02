Жители российского региона начали задыхаться от вони со свалки

Жители Кургана пожаловались на запах гари от Шуховского полигона

Жители Кургана начали задыхаться от вони со свалки — они пожаловались на сильный запах гари с Шуховского полигона. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местных жителей.

По их словам, запах идет со стороны ТРЦ «ГиперСити» и становится сильнее к центру города, также он сильно ощущается в Заозерном районе. Из-за него начинает першить в горле, пожаловались местные жители.

По словам бывших сотрудников полигона, тление мусора усугубляется попаданием на свалку воды. Из-за влажности скопление мусора начинает гнить, выделяется газ, который поддерживает тление. Специалисты отметили, что мусор при складировании не утрамбовывали и не пересыпали грунтом, как положено по правилам. Из-за этого тление может растянуться на длительный период.

Ранее жительница Новосибирска пожаловалась на свалку мусора в Заельцовском лесу. По словам женщины, люди в больших количествах выбрасывают мусор возле Дачного шоссе, часть из которого закапывают в ров.