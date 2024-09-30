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20:15, 30 сентября 2024Экономика

Жительница российского города пожаловалась на многолетнюю свалку в лесу

Жительница Новосибирска пожаловалась, что свалку в лесу не убирают четыре года

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Жительница Новосибирска пожаловалась, что в одном из лесов четыре года назад образовалась стихийная свалка, которая копится до сих пор. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о Заельцовском лесе. По словам новосибирки, местные жители в больших количествах выбрасывают мусор возле Дачного шоссе, часть из которого закапывают в ров. На записи, сделанной ею, можно увидеть обилие пластиковых бутылок и пакетов, автомобильные шины и даже медицинские шприцы. Женщина рассказала, что несколько раз предлагала местным властям установить в этом районе шлагбаум, однако результата это не принесло.

Ранее в сентябре стало известно, что жители Красноярска пожаловались на многолетний водопад с крыши их дома, из-за которого квартиры заливает, а стены в них покрываются плесенью.

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      Полина Кислицына
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