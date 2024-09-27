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13:05, 27 сентября 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на многолетний водопад с крыши дома

Красноярцы пожаловались на плесень в квартирах из-за прохудившейся крыши

Фото: Tim Oun / Unsplash

Жители Красноярска пожаловались, что на протяжении многих лет с крыши их дома регулярно льется водопад. Внимание на ситуацию в российском городе обратили «Вести Красноярск».

Речь идет о девятиэтажном доме, расположенном по адресу улица Дудинская, 23. Осенью и весной из-за прохудившейся крыши квартиры заливает вплоть до седьмого этажа. «Покапывает, набухает. Периодически зачищаем. Опять начинает осыпаться, падает на пол плитка с потолка. Постоянно пахнет плесенью, постоянно влажность. Ну неприятно, что потолок в таком состоянии и в кухне, и в ванной», — посетовала супружеская пара с детьми, чья квартира расположена на девятом этаже.

Последний раз капремонт кровли в доме проводили в 2000 году. В 2024 году обслуживающая дом управляющая компания дважды провела ремонт, однако это не улучшило ситуацию. Жильцы много раз обращались в фонд капитального ремонта и другие инстанции, однако решить проблему это не помогло. Специалист фонда сообщил красноярцам, что следующий капремонт крыши планируют провести лишь в 2041-2043 году. Для того чтобы ускорить процесс, жильцам посоветовали увеличить размер платежей за капитальный ремонт или провести экспертизу за свой счет и предоставить необходимый пакет документов в региональный Минстрой.

Ранее в сентябре жители Кургана пожаловались, что из подвала их дома на протяжении длительного времени затопленного фекальными водами сильно пахнет хлоркой, из-за чего они боятся за свое здоровье.

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      Полина Кислицына
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