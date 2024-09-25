Жители российского города пожаловались на пахнущие нечистотами и хлоркой подвалы

Жители Кургана пожаловались на запах хлорки из затопленного фекалиями подвала

Жители Кургана пожаловались, что из подвала их дома, затопленного фекальными водами, сильно пахнет хлоркой. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о жителях микрорайона Заозерный. По их словам, в воздухе даже на территории вокруг дома чувствуется резкий запах то нечистот, то хлорки. «Очень пахнет, даже если пройти мимо дома. Стоит ужасная вонь. Бывало, хлоркой сильно пахло. Но этого средства, чтобы сбить запах от канализации, хватило, наверное, на час, и все опять пахло», — посетовал один из жильцов.

Курганцы опасаются, что затопление подвала несет опасность для их здоровья и жизни, поскольку им приходится дышать ядовитыми парами хлора, а также может привести к выходу из строя оборудования в преддверии отопительного сезона. Проблему усложняет то, что возле дома находятся бесхозные колодцы, которые, по словам жителей, могут являться причиной потопа в подвале. Жильцы заявили, что обращения к управляющей компании особого результата не принесли — ее сотрудники ссылаются на проблемы с грунтовыми водами и откачкой нечистот.

Ранее в сентябре стало известно, что комитет по защите прав инвалидов по Татарстану в Казани затопило фекалиями дважды за две недели.