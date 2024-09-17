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16:40, 17 сентября 2024Экономика

Комитет по защите прав инвалидов затопило фекалиями

Комитет по защите прав инвалидов в Татарстане затопило фекалиями

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

Комитет по защите прав инвалидов по Татарстану в Казани затопило фекалиями второй раз за две недели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что помещение, расположенное на Ново-Азинской улице, топит пятый раза за полгода. Это происходит на цокольном этаже, где проводят уроки по развитию мелкой моторики, в том числе для детей.

Зампредседателя комитета Руслан Идиятов рассказал, что чуть не утонул в каловых массах, поскольку их натекло по щиколотку. Идиятов устранял засор своими руками вместе со специалистами из Жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ). Причиной аварии там назвали засор в колодце.

Ранее на затопление фекалиями в Комитете по защите прав инвалидов по Татарстану жаловались 10 сентября.

В июле фекалиями затопило торговый центр и несколько домов в городе Рубцовское Алтайского края.

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      Мария Черкасова
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