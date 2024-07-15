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12:05, 15 июля 2024Экономика

Торговый центр в российском регионе затопило фекалиями

В Алтайском крае торговый центр и 10 домов затопило фекалиями

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В Алтайском крае торговый центр и несколько домов затопило фекалиями из канализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Коммунальная авария произошла 11 июля в городе Рубцовске на юге российского региона. Специалисты не успели оперативно исправить поломку, и 15 июля вода с фекалиями хлынула в подвалы микрорайона Черемушки.

Зловонная вода затопила десять домов и один из главных в районе торговых центров. По словам очевидцев, канализационная жижа залила все — от еды до мебели. Зловонный запах стоит даже на улице. Владельцы торговых точек отпустили сотрудников домой из-за невозможности работать в таких условиях.

В апреле жилые дома затопило фекалиями в Екатеринбурге. Инцидент произошел в Академическом районе — там сломалась насосная станция, выкачивающая канализационные отходы из 12 домов, расположенных на улице Очеретина. Жильцы пожаловались, что квартиры стало заливать фекальными водами, льющимися из труб.

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      Нина Ташевская
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