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13:32, 5 апреля 2024Экономика

В российском городе жилые дома затопило фекалиями

Жилые дома в Екатеринбурге затопило фекалиями

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

В Екатеринбурге жилые дома залило фекалиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Инцидент произошел в Академическом районе — там несколько дней назад сломалась насосная станция, выкачивающая канализационные отходы с 12 домов, расположенных на улице Очертина. По словам жильцов, после того как оба насоса вышли из строя, квартиры начало затапливать фекальными водами, льющимися из труб. «Третий день у нас льется через край. Вытекает, и мы выливаем обратно в ванную. Все течет», — пожаловались екатеринбуржцы.

Директор обслуживающей дома управляющей компании «Тандем Сервис» отметил, что один из сломанных насосов уже забрали, а второй уронили на дно станции. Он посетовал, что сотрудники водоканала на протяжении трех дней не могут устранить коммунальную аварию, уточнив, что на данный момент заполненность станции почти предельная — семь метров. Директор УК добавил, что сейчас канализационные стоки сливаются через тонкий трос на пустырь.

В водоканале, в свою очередь, отметили, что в момент передачи на их обслуживание две недели назад станция находилась в неудовлетворительном состоянии — один из насосов на тот момент уже был сломан. Представитель организации сообщил, что 4 апреля сотрудники службы водоотведения очистили насосную станцию от хозяйственно-бытового мусора из канализации домов, а в пятницу, 5 апреля, должны будут установить новый насос взамен поврежденного.

Днем ранее стало известно, что подъезд и квартиры в другом жилом доме в Екатеринбурге залило кипятком.

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      Полина Кислицына
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