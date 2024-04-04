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10:30, 4 апреля 2024Экономика

Квартиры россиян затопило кипятком

В Екатеринбурге подъезд и квартиры новостройки затопило кипятком

Кадр: E1.RU

В Екатеринбурге подъезд и квартиры в новостройке затопило кипятком. Об этом сообщает портал E1.RU.

Инцидент произошел вечером 3 апреля на улице Крауля, 170 в ЖК «Янтарная долина». Горячая вода начала стекать по стенам, образуя на полу озеро. Во время потопа вода дошла с 11-го до 2-го этажа, из-за этого в одной из квартир пропал свет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийной службы выяснили, что причиной аварии стала поломка переходной муфты на коллекторе горячего водоснабжения. Специалисты уже устранили потоп.

Ранее жители Энгельса начали ходить по поддонам из-за разлива нечистот. Авария произошла 26 марта на улице Василевского. Несколько подвалов оказались затоплены фекалиями. В управляющей компании «ТИС» рассказали, что потоп случился из-за поломки на центральном коллекторе.

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      Нина Ташевская
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