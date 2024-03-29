Среда обитания
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15:24, 29 марта 2024Среда обитания

Жители российского города начали ходить по поддонам из-за разлива нечистот

В Энгельсе несколько домов затопило нечистотами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Энгельсе администрация города положила к затопленным фекалиями подъездам домов поддоны, чтобы жителям было удобнее передвигаться. Об этом сообщает «Подъем».

Авария произошла во вторник, 26 марта, на улице Василевского. Несколько подвалов оказались затоплены нечистотами. В управляющей компании (УК) «ТИС» рассказали, что потоп случился из-за поломки на центральном коллекторе. Канализационная труба в подвале лопнула под давлением, и все фекалии пошли в подвал, рассказали там. Он оказался затоплен за очень короткое время вместе со всем оборудованием. Соседний дом также затопило.

Пострадали не только подвальные помещения. Из-за отключения насосов жители верхних этажей оказались без воды. При этом водоканал откачивает фекалии, но проблему это не решает. «Сколько откачали — столько опять и поднялось», — рассказали в «ТИС».

Ранее сообщалось о фекальном потопе в подвале дома на улице Горького в Челябинске. Отмечалось, что проблему с канализационными водами не могут решить с лета 2023 года.

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      Мария Черкасова
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