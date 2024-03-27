Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:50, 27 марта 2024Среда обитания

В российском городе подвал дома утонул в фекалиях

Ura.ru: подвал дома в Челябинске утонул в фекалиях

Фото: Carolina Pimenta / Unsplash

В Челябинске подвал одного из домов утонул в фекалиях, при этом решить проблему не могут уже на протяжении длительного времени. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о четырехэтажном доме, расположенном по адресу улица Горького, 14. Канализационными водами его затапливает, начиная с лета 2023 года. На данный момент уровень воды в подвалах достигает полуметра, причем стены помещения заросли черной плесенью. Между тем жильцы утверждают, что ни управляющая компания, ни водоканал никак не помогают решить давно возникшие проблемы.

«Подвал дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП «ПОВВ» [водоканала] уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — посетовал мужчина, который владеет магазином на первом этаже дома.

Он рассказал, что для устранения неприятных запахов в помещении на всю ночь включают озонатор, а также каждый час проветривают помещения и моют пол с дезинфицирующими средствами. «Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — добавил мужчина.

Днем ранее стало известно, что жильцов многоэтажек в городе Семилуки заставят платить за туалет.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Женщина нашла «больной» помпон и попыталась его спасти

      Киев ответил Германии на предложение заморозить военный конфликт на Украине

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше