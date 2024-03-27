В российском городе подвал дома утонул в фекалиях

Ura.ru: подвал дома в Челябинске утонул в фекалиях

В Челябинске подвал одного из домов утонул в фекалиях, при этом решить проблему не могут уже на протяжении длительного времени. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о четырехэтажном доме, расположенном по адресу улица Горького, 14. Канализационными водами его затапливает, начиная с лета 2023 года. На данный момент уровень воды в подвалах достигает полуметра, причем стены помещения заросли черной плесенью. Между тем жильцы утверждают, что ни управляющая компания, ни водоканал никак не помогают решить давно возникшие проблемы.

«Подвал дома №14 по улице Горького затоплен фекалиями по колено, запах сами понимаете, какой. Все жители жалуются. В управляющей компании и МУП «ПОВВ» [водоканала] уже несколько месяцев висят наши заявки, но никто ничего не делает», — посетовал мужчина, который владеет магазином на первом этаже дома.

Он рассказал, что для устранения неприятных запахов в помещении на всю ночь включают озонатор, а также каждый час проветривают помещения и моют пол с дезинфицирующими средствами. «Нам сказали, что если поставят заглушку, все через унитазы к нам в магазин польется. В ветреную погоду запах канализации распространяется на несколько кварталов», — добавил мужчина.

Днем ранее стало известно, что жильцов многоэтажек в городе Семилуки заставят платить за туалет.

